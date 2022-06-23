В Петербурге запустят трамвайные шаттлы для пассажиров на время закрытия «Ладожской»

Он отметил, что во время закрытия станции на ремонт, пассажиропоток перенаправят на дополнительные трамвайные шаттлы, которые могут вмещать до 300 человек.

«На время закрытия [станции метро "Ладожская"] запустим шаттл до ближайшей станции метро "Новочеркасская" [которая располагается] на этой же ветке. Он будет забирать с вокзала пассажиров, прибывших на поездах дальнего следования, трамваях "Чижик", автобусах из Ленобласти», — сообщил Поляков.

Вице-губернатор добавил, что полностью заменить метрополитен шаттлы не смогут, однако проблем с транспортной доступностью возникнуть не должно. Помимо трамваев, также в районе действуют несколько маршрутов автобусов и троллейбусов, которые идут на другой берег Невы к различным станциям городской подземки.

«Таким усиленным составом весь пассажиропоток с Ладожского вокзала вывезем. О маршрутах будем информировать. Прорабатываем возможность сделать трамвайный шаттл до ближайших станций метро бесплатным», — заверил Поляков.

Напомним, станцию петербургского метрополитена «Ладожская» ждет капитальный ремонт. Закрыть подземку планируют в 2022 году, чтобы устранить протечки и нарушения требований безопасной эксплуатации.

Петербургский метрополитен планирует в ближайшие годы закрывать по две-три станции одновременно. В обозримом будущем на реконструкцию отправят четыре станции метро: «Чернышевская», «Московская-2», «Удельная» и «Ладожская». Последнюю планируют ремонтировать в 2023 году и предполагается, что это станет самым большим испытанием для петербуржцев.