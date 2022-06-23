«Пришло лето и возобновилось соседство старых друзей: семейства кошачьих лемуров и огромных сухопутных черепах — шпороносных. Это тот случай, когда противоположности притягиваются: шустрые и активные приматы прекрасно живут со спокойными и неторопливыми рептилиями. Но, как мы выяснили, есть нечто, в чем питомцы очень схожи — огромная любовь к сочной июньской траве! Только посмотрите, с каким удовольствием эти зверьки уплетают растительность. И даже степенные черепахи не отстают в скоростном ее поглощении!» — поделились сотрудники Ленинградского зоопарка.

Накануне Ленинградский зоопарк также показал, как проходит кормление семейства сурикатов. Спойлер: очень шустро! Едят пушистые питомцы много и вкусно. В первой половине дня им предлагают фрукты и овощи, а после дают мясо: курицу, кролика, рыбу и насекомых. «Прием пищи может превратиться в увлекательную игру, которая требует от сурикатов слаженной командной работы», — рассказали сотрудники зоопарка.