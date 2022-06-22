Видео дня: «Лахта Центр» уложил самый длинный день года в минутный ролик

Сотрудники ускорили 24-часовое видео в тысячу раз. И в минутном ролике хорошо заметно, как небо меняет свои краски: утром — с малинового на голубой, а вечером — с бирюзового на оранжевый. Кадры опубликовали в сообществе центра.

Солнцестояние — астрономическое событие, которое происходит дважды в год: в июне и в декабре. Летом фиксируют самый длинный световой день, зимой — самую длинную ночь.