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Видео дня: «Лахта Центр» уложил самый длинный день года в минутный ролик

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Течение облаков и тень небоскреба: камеры на «Лахта центре» запечатлели самый длинный день в году и уложили его в короткий ролик. Посмотрите, что получилось.

Сотрудники ускорили 24-часовое видео в тысячу раз. И в минутном ролике хорошо заметно, как небо меняет свои краски: утром — с малинового на голубой, а вечером — с бирюзового на оранжевый. Кадры опубликовали в сообществе центра.

Солнцестояние — астрономическое событие, которое происходит дважды в год: в июне и в декабре. Летом фиксируют самый длинный световой день, зимой — самую длинную ночь.

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