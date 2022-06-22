Подстанция фабрики «Красное знамя» может стать торговым центром

В перечне выданных КГА градпланов в июне появилась территория подстанции фабрики «Красное знамя» на улице Пионерской, 53. Предполагается, что здание будут использовать как «объект торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры, комплексы». Некоторые эксперты считают, что в памятнике архитектуре будет многофункциональный объект: «Указанный вид использования не означает, что девелопер реализует именно классический формат торгового центра. В то же время он позволяет создать качественное пространство с ретейлом, гастрономическими форматами и различными досуговыми функциями (в том числе wellness, развлечения, edutainment и т. д.). Предполагаем, что проект с комбинацией нескольких форматов будет востребован в данной локации», — отметил в разговоре с «Деловым Петербургом» заместитель директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгения Кулеш.

Напомним, год назад владельцем подстанции стал предприниматель Дмитрий Лоскутов. Ранее объект принадлежал ООО «Мендельсон», связанному с компанией «Балтийская коммерция» Бориса Прахина.

Подстанция трикотажной фабрики «Красное знамя» — единственная в России крупная работа немецкого архитектора Эриха Мендельсона. Здание имеет статус вновь выявленного памятника архитектуры и находится на учете в КГИОП, включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ как объект культурного наследия регионального значения.