Исследование: за год средняя зарплата в Петербурге выросла на 7%

К таким выводам пришли эксперты hh.ru при исследовании изменений медианной предлагаемой зарплаты петербуржцев за год. Самый большой рост (более 10%) показали зарплатные предложения в семи сферах. В их числе «Искусство и масс-медиа» (+13%), «Закупки» (+12%), «ИТ, телеком» (+10%) и др. Также работодатели на 13% увеличили доход в вакансиях для начинающих специалистов и студентов.

Также есть топ сфер по падению среднего дохода за год. Зарплаты сократились у «Домашнего персонала» (-15%), в «Госслужбе» (-5%), в «Науке и образовании» (-2%). Однако эксперты отмечают, что в целом зарплатные ожидания петербуржцев и предложения работодателей совпадают. Это может говорить о некотором балансе в рабочих сферах.

Например, в отрасли «Автобизнес» сотрудники запрашивают в среднем 68 тысяч рублей, а работодатели готовы платить 70 000 руб. Похожая ситуация в сферах «Добыча сырья» (72-76 тысяч рублей), «ИТ, телеком» (69-73 тысяч рублей) и др. В то же время в таких сферах как «Строительство», «Инсталляция и сервис», «Госслужба», «Домашний персонал» сотрудники хотели бы получать на 6-14 тысяч рублей больше, чем им готовы платить.

Напомним, в декабре 2021 года Смольный подсчитал, что размер средней заработной платы в Петербурге с начала 2021 года вышел на уровень 68 тысяч рублей в месяц. К концу 2021 года он, по подсчетам Смольного, уже превысил 70 тысяч.

Численность постоянного населения Петербурга, по предварительной оценке, уменьшилось за год на 6,3 тысячи человек или на 0,1%. На начало 2022 года этот показатель составляет 5,378 млн человек.