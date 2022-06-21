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В Петербурге продолжает сокращаться население. Контрольно-счетная палата назвала цифру

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Численность постоянного населения Петербурга, по предварительной оценке, уменьшилось за год на 6,3 тысячи человек или на 0,1%. На начало 2022 года этот показатель составляет 5,378 млн человек.

Anna Pakutina / Shutterstock.com

Как пишет «Фонтанка», эти цифры указаны в заключении Контрольно-счетной палаты Петербурга по итогам проверки отчета по исполнению прошлогоднего бюджета. В документе, который направили губернатору, говорится, что уменьшение численности населения происходило «из-за естественной убыли».

В 2020 году она составила 17 311 человек, а в 2021 увеличилась еще на 13 486 человек. В основном на это влияла пандемия. На 79% это сокращение было компенсировано за счет миграционного прироста — на 24 457 человек.

Ранее сообщалось, что в Петербурге за январь-октябрь 2021 года сократилась численность населения на 7 тысяч человек. За тот же период в Ленинградской области стало на 12,7 тысяч человек больше. Об этом стало известно из отчета Петростата.

Говорят, население Петербурга достигло 7 млн человек? Откуда взялись эти цифры — отвечает автор исследования

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