В Петербурге к юбилею Виктора Цоя на стенах домов появились световые фотографии музыканта

«Места размещения световых проекций выбраны не случайно. В начале своей творческой карьеры Цой ездил на троллейбусе №3 в студию звукозаписи на Панфиловой ул. в Доме юного техника. Именно здесь группа «КИНО» записала свой первый альбом. Маршрут троллейбуса проходил в том числе по Кондратьевскому проспекту», — рассказали в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Световые проекции зажгли в ночь на 21 июня. Для световых инсталляций применяются известные фотографии с концертных выступлений 1986, 1988 годов. Автор снимка, который взят за основу для проекции на Кондратьевском проспекте, — Юрий Чашкин, на Каменноостровском проспекте — Дмитрий Конрадт. Инсталляции будут транслироваться до конца августа.

А в 2020 году в Петербурге прошла акция ко Дню рождения основателя и лидера группы «КИНО» Виктора Цоя. На стенах легендарных мест Петербурга, связанных с Цоем, появились проекции его фотографий.