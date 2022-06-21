В Петербурге к юбилею Виктора Цоя на стенах домов появились световые фотографии музыканта

В честь юбилея музыканта Виктора Цоя 21 июня на Кондратьевском и Каменноостровском проспектах появились световые проекции с концертов группы «Кино».
«Места размещения световых проекций выбраны не случайно. В начале своей творческой карьеры Цой ездил на троллейбусе №3 в студию звукозаписи на Панфиловой ул. в Доме юного техника. Именно здесь группа «КИНО» записала свой первый альбом. Маршрут троллейбуса проходил в том числе по Кондратьевскому проспекту», — рассказали в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
Световые проекции зажгли в ночь на 21 июня. Для световых инсталляций применяются известные фотографии с концертных выступлений 1986, 1988 годов. Автор снимка, который взят за основу для проекции на Кондратьевском проспекте, — Юрий Чашкин, на Каменноостровском проспекте — Дмитрий Конрадт. Инсталляции будут транслироваться до конца августа.
А в 2020 году в Петербурге прошла акция ко Дню рождения основателя и лидера группы «КИНО» Виктора Цоя. На стенах легендарных мест Петербурга, связанных с Цоем, появились проекции его фотографий.
Напомним, в ноябре 2018 года вышла в свет последняя песня Виктора Цоя «Атаман». Композиция долгие годы считалась утраченной. В декабре стало известно, что неизданный альбом группы «Кино» «Любовь — это не шутка» впервые будет выпущен в Петербурге. Пластинка, которую после записи в 1986 году музыканты решили не тиражировать, будет опубликована как «исторический документ». А в феврале 2019 года музыкальное издательство Maschina Records выпустило переиздание шестого студийного альбома советской рок-группы «Кино» «Группа Крови».
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