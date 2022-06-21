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На Невском проспекте появились кадки с липами. Но лишь до осени

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Невскому проспекту решили добавить зеленых красок: на тротуарах главной улицы Петербурга появились липы. Однако они простоят в городе лишь до осени.

Комитет по благоустройству Петербурга
«Собака.ru»

Кадки с деревьями установили у Аничкова дворца, на Малой Садовой улице, у Московского вокзала и у арки Главного штаба. В комитете по благоустройству отметили, что всего в городе разместили 68 таких кадок. Помимо этого, в массивные горшки высадили живые цветы: петунии, пеларгонии, колеусы, вербейники, бегонии, вербены, ипомеи.

Липам по 8-9 лет, их вырастили в питомнике. Специалисты считают, что деревья приживутся в Петербурге, так как росли в схожем климате. Растения простоят на Невском проспекте до конца лета, а осенью их перенесут в парки и скверы.

В Смольном пояснили, что высадить деревья на центральной улице города проблематично: растениям некомфортно на улице с круглосуточным интенсивным движением машин и людей.

«Центральная магистраль Петербурга действительно нуждается в зелени, но посадить деревья вдоль такой оживленной трассы крайне проблематично. Растениям здесь очень некомфортно. Однако, если опыт деревьев в кадках окажется удачным, такое озеленение Невского проспекта может стать ежегодным», — рассказали в комитете.

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