Бриг «Россия» в этом году изменит маршрут во время праздника «Алые паруса»

Бриг «Россия» во время праздника «Алые паруса» пройдет по новому маршруту, а само шоу будет посвящено 350-летию со дня рождения Петра Первого, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на городской комитет по транспорту.
По словам организаторов праздника, каждый год судно выходило на Неву от Дворцовой набережной со стороны Летнего сада, шло до Эрмитажа, разворачивалось у Дворцового моста и возвращалось обратно вдоль Петропавловской крепости.
«В этот раз маршрут будет обратным, но с некоторыми маневрами, которые пока в секрете. Из разных точек города, будь то Адмиралтейская набережная или Петроградская сторона, шоу будет выглядеть по-разному», — заявили организаторы «Алых парусов».
Напомним, в Петербурге в ночь с 24 на 25 июня пройдет праздник «Алые паруса». Ежегодный праздник выпускников на ближайшие дни изменит схему движения транспорта в центре города. Первые перекрытия стартуют уже вечером 21 июня.
В Петербурге во время праздника «Алые паруса» изменится режим работы общественного транспорта. Обновленные правила будут действовать в ночь на 25 июня, сообщили в комитете по транспорту. Рассказываем подробнее.
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