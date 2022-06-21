Бриг «Россия» в этом году изменит маршрут во время праздника «Алые паруса»

По словам организаторов праздника, каждый год судно выходило на Неву от Дворцовой набережной со стороны Летнего сада, шло до Эрмитажа, разворачивалось у Дворцового моста и возвращалось обратно вдоль Петропавловской крепости.

«В этот раз маршрут будет обратным, но с некоторыми маневрами, которые пока в секрете. Из разных точек города, будь то Адмиралтейская набережная или Петроградская сторона, шоу будет выглядеть по-разному», — заявили организаторы «Алых парусов».

Напомним, в Петербурге в ночь с 24 на 25 июня пройдет праздник «Алые паруса». Ежегодный праздник выпускников на ближайшие дни изменит схему движения транспорта в центре города. Первые перекрытия стартуют уже вечером 21 июня.

В Петербурге во время праздника «Алые паруса» изменится режим работы общественного транспорта. Обновленные правила будут действовать в ночь на 25 июня, сообщили в комитете по транспорту. Рассказываем подробнее.