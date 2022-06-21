«Автодор» озвучил новые сроки строительства КАД-2 в Петербурге

Как рассказал председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко, деньги на реализацию проекта предусмотрены в пятилетнем дорожном плане. По его словам, строительство КАД-2 является «одним из приоритетных» объектов госкомпании, пишет «Коммерсантъ».

«Мы полагаем, что к этому времени должны завершить (проект). У нас в пятилетке эти средства прописаны, поэтому мы в этом году максимально работу проведем по трассировке, утвердим и будем выходить на проектирование. Мы готовы и раньше (закончить строительство), честно говоря, строители набрали очень большой темп. Все будет зависеть от финансовых возможностей», — сказал глава «Автодора».

Напомним, вторая кольцевая автодорога (КАД-2) вокруг Петербурга скорее всего будет платной. Финансирование строительства будет происходить за счет средств Фонда национального благосостояния. Стоимость КАД-2 оценивается как минимум в 200 млрд руб.

А губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2021 году представлял комплексную программу развития транспортной инфраструктуры региона. Рассчитанная до 2035 года, она включает в себя строительство новых транспортных связей «Всеволожск—Мурино» и второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга.