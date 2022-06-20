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Видео дня: раздевалка решила сбежать с Ласкового пляжа на Финском заливе

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Выходные в Петербурге выдались ветреными, и все благодаря циклону «Офелия». Например, на одном из пляжей в Курортном районе кабинка для переодевания не выдержала натиска природы и попыталась сбежать.

Разбушевавшийся ветер сдул пляжную раздевалку на Ласковом пляже в Солнечном. Петербуржцы засняли необычное перекати-поле на видео и выложили в группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Однако «побег» не удался из-за особенности рельефа: ветер не смог закатить кабинку в горку.

Необычная картина не смогла не вызвать множество шуток в сети. Кто-то предположил, что центр подготовки перенесли на пляж, кто-то пошутил, что это «Google уходит из России». Кто-то сравнил раздевалку с пепелацем из «Кин-дза-дза», кто-то вспомнил про транспортную реформу.

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