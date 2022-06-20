Креветочная ферма в Ленобласти, Научный кластер на Васильевском и новый Апраксин двор: какие проекты ждет город по итогам ПМЭФ-2022

Первая ветряная электростанция в Ленобласти

В поселке Свирица Волховского района Ленинградской области построят первую в регионе ветряную электростанцию к 2024 году. Мощность ветропарка «ВЭС Свирица» составит около 71,4 МВт, предполагаемая выработка — более 260 000 МВт/ч «зеленой» электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить энергоснабжением более 5000 домохозяйств.

«"Зеленая" повестка остается актуальной для Ленинградской области, мы не откладываем наши планы по созданию возобновляемых источников энергии и низкоуглеродного развития региона в целом. Первый такой проект был детально нами проработан совместно с инвестором, и мы рассчитываем, что он подтолкнет развитие отрасли ветроэнергетики в регионе», — отметил губернатор региона Александр Дрозденко.

Строительством объекта займется ООО «Ветропарк». В проект вложат более 7,3 миллиарда рублей. В перспективе компания намерена возвести ветряные станции в других регионах страны.