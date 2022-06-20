Креветочная ферма в Ленобласти, Научный кластер на Васильевском и новый Апраксин двор: какие проекты ждет город по итогам ПМЭФ-2022

На выходных завершился Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022). В этом году Петербург заключил соглашения на общую сумму более 600 млрд рублей, а Ленобласть — на 277 млрд рублей. «Собака.ru» подводит итоги форума — и публикует список масштабных проектов, которые реализуют в городе и области в ближайшее время.
Апраксин двор
Девелопер Glorax до 2029 года восстановит «Апраксин двор с Мариинским рынком (б. Щукиным двором)» в Петербурге. Компания реконструирует здания, сохранив историческую планировку, восстановит элементы архитектурного декора интерьеров XIX-XX веков. Объем инвестиций в проект составить не менее 50 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано между Glorax и Смольным.
Научный кластер
На Васильевском острове откроют научный квартал — это совместный проект РАН и Петербурга. Его центром станет комплекс зданий Академии наук на Университетской набережной. Там, в Музейном флигеле, откроют музейный центр науки и технологий. Все институты, научные и образовательные учреждения свяжут единой системой публичного пространства. «Мы хотели бы вернуть присутствие Академии в Петербург, как это было со времен Петра. Ваш город — колыбель академии», — отметил президент РАН Александр Сергеев. Сроки реализации пока не называют.
Торгово-развлекательный комплекс Филиппа Киркорова в Ленобласти
В Новосаратовке во Всеволожском районе следующим летом откроют торгово-развлекательный комплекс от Филиппа Киркорова — «Звезда». ТРК возведут за 14 месяцев. Проектом займется ООО «Строительные решения», учредителем которой является певец. «Думаю, этот бизнес интересен и принесёт пользу всем. Надеемся, что опыт будет успешен. […] Время такое, что вкладывать надо не в шмотки, не в брильянты, не в тачки, а в новые проекты», — приводит «Деловой Петербург» слова Киркорова. Вложат в проект примерно 1,7 миллиарда рублей. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Александр Дрозденко и певец Филипп Киркоров.
Туристический кластер в промзоне «Горская»
На территории бывшей строительной площадки «Горская» на побережье Невской губы построят туристический кластер. Концепция включает в себя многофункциональный развлекательный центр, общественно-деловое пространство, объекты туристской и спортивной инфраструктуры, а также яхтенный порт со стоянкой и сервисом для судов. Кластер построят на площади 130 га между КАД, Приморским шоссе и Невской губой Финского залива. Проект начнут реализовывать в следующем году, а завершить работы планируют за 3–4 года. Соглашение подписано между Петербургом, АО «Корпорация Туризм. РФ» и СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга». В кластер инвестируют не менее 10 млрд рублей.
Первая ветряная электростанция в Ленобласти
В поселке Свирица Волховского района Ленинградской области построят первую в регионе ветряную электростанцию к 2024 году. Мощность ветропарка «ВЭС Свирица» составит около 71,4 МВт, предполагаемая выработка — более 260 000 МВт/ч «зеленой» электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить энергоснабжением более 5000 домохозяйств.
«"Зеленая" повестка остается актуальной для Ленинградской области, мы не откладываем наши планы по созданию возобновляемых источников энергии и низкоуглеродного развития региона в целом. Первый такой проект был детально нами проработан совместно с инвестором, и мы рассчитываем, что он подтолкнет развитие отрасли ветроэнергетики в регионе», — отметил губернатор региона Александр Дрозденко.
Строительством объекта займется ООО «Ветропарк». В проект вложат более 7,3 миллиарда рублей. В перспективе компания намерена возвести ветряные станции в других регионах страны.
Предприятие по производству биоразлагаемой посуды в Ленобласти
В Ивангороде построят предприятие по производству биоразлагаемой посуды к 2023 году — это проект ООО «АЛен». Компания занимается изготовлением биоразлагаемой упаковки, посуды, медицинских изделий уже два года. Организация использует технологии собственной разработки для создания экологически чистой посуды. При попадании в окружающую среду их товары разлагаются и превращаются в углекислый газ, углерод, песок и воду. В проект вложат 2,5 млрд рублей. Завод начнет производство в 2023 году и будет выпускать до 30 млн товара в месяц. Соглашение подписано между губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором «АЛен» Еленой Купиной.
«Новые технологии позволяют сегодня создавать безопасную для экологии продукцию. Ленинградская область, безусловно, поддерживает инвестиционный проект, призванный снизить нагрузку на окружающую среду. Важно, что инвестор для локализации выбрал Ивангород, где необходимо создание новых рабочих мест», — отметил Дрозденко.
Новый кампус Политехнического университета
В Петербурге к 2027 году построят новый научно-преподавательский и студенческий кампус Политехнического университета Петра Великого. Его откроют в рамках проекта федерального технополиса «Передовые цифровые и производственные технологии». Проект станет национальным центром «национальным центром передовых цифровых и производственных технологий, простимулирует развитие комфортной городской среды и российского инженерного образования». Вуз подписал соглашение с Группой ВТБ, Смольным и Минобрнауки. В проект планируют вложить более 25 млрд рублей.
Отель в резиденции Ельцина в Карелии
В одной из бывших резиденций Ельцина, на базе гостиницы «Шуйская Чупа» к 2025 году откроют первый пятизвездочный гостиничный и SPA-комплекс в Карелии. Он получит название Cosmos Collection Karelia Resort. Проектом займется «Космос отель групп». Объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей. Кстати, на территории республики уже работает проект инвестора — отель Cosmos Petrozavodsk. И в этом году он запустит гостиницу Cosmos в Сегеже.
Автобусный парк в Лисьем Носу
В поселке на берегу Финского залива реконструируют транспортное предприятие. Автопарк будет обслуживать северные районы Петербурга, Кронштадт, Сестрорецк и Зеленогорск. Для него закупят 500 новых автобусов на газомоторном топливе. Соглашение подписали губернатор Петербурга Александр Беглов, генеральный директор АО «Третий парк» Кирилл Дьяковский и председатель правления АО «АБ «Россия» Михаил Клишин. В проект инвестируют примерно 8,5 млрд рублей. «В нашем городе проходит реформа общественного транспорта. Одна из ее главных составляющих — замена устаревших машин современными и экологичными. Инфраструктурный проект, который мы будем с вами совместно реализовывать, направлен на улучшение транспортного обслуживания в городе», — отметил Беглов. Кроме того, автопарк обеспечит регион 600 новыми рабочими местами.
Национальный центр авиационного приборостроения
К 2027 году в Петербурге откроют Национальный центр авиационного приборостроения, где будут разрабатывать и выпускать радиоэлектронное оборудование и приборы для кабин воздушных судов. Новое предприятие обеспечит город 1000 новыми рабочими местами. Инвестором проекта станет Институт авиационного приборостроения «Навигатор». Объем инвестиций составит 2 млрд рублей.
Металлургический завод в Ленобласти
В Кингисеппском районе на промышленной площадке «Алексеевская» компания «Новосталь-М» построит новый металлургический завод. За год он будет выпускать 1,5 млн тонн заготовок, арматуры, канатки, проволки, сетки и изделий более глубокой переработки металла. На первом этапе реализации проекта объем инвестиций составит более 20 млрд рублей. А всего в предприятие планируют вложить 37 млрд рублей.
Завод по производству форели и креветки в Ленобласти
В Гатчинском районе откроют предприятие по выращиванию креветки и переработки рыбы и морепродуктов. Проектом занимается ООО «Нортен шримп энд фиш продуктс». Компания перенесет завод по производству креветки из Тосненского района в деревню Верево. Там же она возведет комплекс, где будут изготавливать малька форели, растить товарную форель, и завод по переработке морепродуктов и изготовлению рыбной муки и рыбьего жира. Предприятие позволит увеличить объем производства рыбы и морепродуктов в регионе на 3000 тонн в год. Часть продукции «Нортен шримп энд фиш продуктс» планирует экспортировать. Сроки реализации проекта не уточняют.
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