Стало известно, когда в сад Сан-Галли вернут скульптуру Афродиты

В Петербурге завершаются работы по реконструкции фонтана в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте. Специалистам осталось привести в порядок копию скульптуры «Рождение Афродиты»: перед тем, как ее отлить, необходимо еще осуществить косметическую доработку мельчайших деталей на копии из воска, пишет пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Ранее была изготовлена гипсовая модель, состоящая из 12 фрагментов, затем детали прошли отливку в воске. На следующем этапе запланированы перевод в металл и отливка из литейной бронзы. После завершения всех работ скульптуру установят на постамент, а также подключат к инженерным сетям.
В самом саду Сан-Галли уже восстановили чаши фонтана. Планируется, что завершить все работы получится до конца лета 2022 года.
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