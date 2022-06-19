Синоптики обещают кратковременные дожди в это воскресенье. Вот прогноз

По словам синоптика, сегодня на погоду в городе будет влиять «тыловая часть циклона, центр которого окажется над Карелией». В связи с этим в городе будет облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, а на востоке области возможны грозы.



Температура воздуха составит от +17 до +19 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, его порывы будут достигать 14-19 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.