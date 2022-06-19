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Синоптики обещают кратковременные дожди в это воскресенье. Вот прогноз

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В это воскресенье, 19 июня, в Петербурге пройдут кратковременные дожди. Об этом написал  специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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По словам синоптика, сегодня на погоду в городе будет влиять «тыловая часть циклона, центр которого окажется над Карелией». В связи с этим в городе будет облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, а на востоке области возможны грозы.

Температура воздуха составит от  +17 до +19 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, его порывы будут достигать 14-19 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

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