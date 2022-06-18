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Сильный пожар разгорелся в доме на Синопской набережной Петербурга

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В центре Петербурга на Синопской набережной произошел сильный пожар. Очевидцы заметили столб густого черного дыма. Рассказываем, что известно об этом на данный момент.

На видео, которое сделали петербуржцы, видно, что дым выходит из трехэтажного здания на Синопской набережной. Как рассказали в администрации Центрального района, происшествие произошло в заброшенном доме 28к2.

На месте пожара работают сотрудники МЧС, они установили, что загорелся чердак. На данный момент возгорание удалось локализовать. Сейчас специалисты проливают и разбирают строительные конструкции. Пострадавших нет.

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