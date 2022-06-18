Сильный пожар разгорелся в доме на Синопской набережной Петербурга

На видео, которое сделали петербуржцы, видно, что дым выходит из трехэтажного здания на Синопской набережной. Как рассказали в администрации Центрального района, происшествие произошло в заброшенном доме 28к2.

На месте пожара работают сотрудники МЧС, они установили, что загорелся чердак. На данный момент возгорание удалось локализовать. Сейчас специалисты проливают и разбирают строительные конструкции. Пострадавших нет.