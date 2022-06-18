Ветер и дожди: в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности

А главное управление МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждает: 19 июня в городе ожидаются кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, местами порывами до 15 метров в секунду.

Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования личного автомобиля в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.