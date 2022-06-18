18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Ветер и дожди: в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности

Поделиться:

В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать с 10 часов 19 июня до 20 часов 19 июня, передает Смольный со ссылкой на Росгидрометцентр.

А главное управление МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждает: 19 июня в городе ожидаются кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, местами порывами до 15 метров в секунду.

Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования личного автомобиля в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: