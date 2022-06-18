В петербургском аэропорту «Пулково» задержали или отменили более 15 рейсов

Задержали рейсы в Мурманск, Калининград, Москву, а также три международных рейса: в два в Анталью и один в Даламан. Помимо этого, было отменено 10 рейсов. Пять на вылет: два в Анталью, один в Ларнаку, в Хургаду и Нур-Султан; пять на прилет: два рейса не приземлились из Антальи, по одному из Даламана, Шарм-эль-Шейха и Нур-Султана.

Как пишет «Фонтанка», изданию на горячей линии аэропорта ответили, что «это служебная информация».

Задержки рейсов в Анталью, Даламан и Стамбул, в также в Москву и Калининград 18 июня связаны с поздним прибытием воздушных судов, время задержек составляет менее часа, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

«Два рейса в Анталью, по одному в Ларнаку и Хургаду, один в Нур-Султан были отменены заблаговременно по решению авиакомпаний. Продажа билетов на эти рейсы не велась, соответственно скопления пассажиров в аэропорту нет», — сообщили в Пулково.