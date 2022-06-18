Атмосферный фронт принесет дожди в Петербург. Какой будет погода в ближайшие дни?

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 18 июня, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет определяться влиянием и прохождением фронтального раздела с запада. Его облачная система постепенно закроет небо плотной пеленой и ближе к вечеру начнутся дожди.

Температура воздуха сегодня в городе составит +19…+21 градус, по области +17…+22 градуса. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. А уже в воскресенье в городе обоснуются кратковременные дожди, в некоторых районах возможны грозы и будет на пару градусов холоднее.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 июня будет облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен небольшой, местами умеренный дождь. Ветер умеренный. Воздух прогреется до 19-21 градуса.