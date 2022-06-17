Трамваи между Купчино и Славянкой оборудуют отечественной системой оплаты проезда и контроля безопасности

Две компании начнут сотрудничество в рамках реализации проекта строительства трамвайной сети по маршруту «станция метро «Купчино» — пос. Шушары — Славянка» («Славянка»).

Новые технологические решения должны повысить уровень безопасности и комфорта пассажиров, а также сделать расписание более точным. Для этого предусмотрены системы, обеспечивающие безопасность движения при аварийных факторах, автоматический контроль расстояния между трамваями в пути следования, энергоэффективное ведение трамвая, системы информирования пассажиров о времени прибытия в трамвайном вагоне и на остановочных пунктах, удобная система оплаты проезда с использованием турникетной линейки на конечном пункте и другие современные технические решения.

Ранее сообщалось, что Петербург и ООО «БалтНедвижСервис» заключали соглашение о создании и эксплуатации трамвайной линии по маршруту «станция метро «Купчино» — поселок Шушары — Славянка». Оно рассчитано на 30 лет до 2049 года. По соглашению необходимо построить трамвайную сеть протяженностью 21 км — от Балканской площади через поселок Шушары до микрорайона Славянка. Строительство скоростной трамвайной линии между Купчино и Славянкой начнется в июле 2022 года.

Напомним, президент банка ВТБ Андрей Костин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали на ПМЭФ-2022 соглашение о запуске трамвая из Петербурга во Всеволожск и Новосаратовку. В проект по развитию дорожной инфраструктуры региона также входит реализация пятого и шестого этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).