И еще немного дождей. Синоптики рассказали о погоде в Петербурге на выходные дни

По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в субботу город окажется под влиянием небольшого гребня антициклона, который прекратит осадков и понизит температура к утру до +10…+12 градусов. Днем воздух прогреется до +20…+22 градусов, однако ближе к вечеру небо затянут плотные облака атмосферного фронта и пройдут дожди.

«Ночь на воскресенье Петербург проведёт в теплой части циклона, будет относительно тепло - +13…+15 градусов, но облачно, дождливо и ветрено. Днем ожидается прохождение холодного атмосферного фронта с кратковременными дождями и локальными грозами. Усилится и станет порывистым западный ветер, а температура не превысит +17…+19 градусов. В понедельник вновь небольшие дожди и дальнейшее понижение температуры», — сообщил Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов тоже передает о потеплении, которое придет в ближайшие пару дней.

«Атмосфера сейчас настолько неустойчивая, что погода будет меняться постоянно. Вот и в субботу с запада подходит очередной циклон, который принесет дожди», — заявил Александр Колесов.

По его словам, дожди пройдут в городе ближе к вечеру 18 июня. В течение ночи они сместятся в сторону Ленобласти. В воскресенье в городе снова похолодает до плюс 18. Неприятной погоду сделают сильный ветер и дожди.