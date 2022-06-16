Из Петербурга до Новосаратовки и Всеволожска хотят запустить трамвай. Реализацией проекта займется ВТБ и Ленобласть

До Всеволожска из Петербурга прорабатывается трамвайная линия. Ранее глава Ленобласти обсуждал этот проект с СПб ГУП «Горэлектротранс». Помимо этого, ВТБ вложится в ШМСД. Она пройдет от Западного скоростного диаметра (ЗСД) в районе Благодатной улицы до восточного участка кольцевой автодороги (КАД), после чего выйдет на территорию Ленобласти и дойдет до трассы Р-21 «Кола» (6-й этап).

По словам главы ВТБ Андрея Костина, общий объем инвестиций в экономику и развитие Ленобласти превысил 100 млрд рублей. Банк уже приступает «к проработке этих проектов, чтобы до конца года выйти на какие-то конкретные решения и в будущем приступать к реализации», сообщил глава компании. Помимо этого, Костин добавил, что проект открыт для инвесторов, в том числе тех, кто хочет участвовать в строительстве.

Как рассказал губернатор Ленобласти, развитие региона невозможно без вложений в транспортную сеть.

«Нам важно, чтобы транспортная система работала четко и удобно — и для пассажиров общественного транспорта, и для грузовых перевозок. Сегодня мы подписываем соглашение с крупнейшим инвестором в инфраструктуру России, опыт ВТБ важен для реализации дорожно-транспортных проектов», — отметил Александр Дрозденко.