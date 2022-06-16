Петербуржца за расистские оскорбления темнокожей блогерки отправили на семь суток в спецприемник

Фрунзенский районный суд определил наказание Никите Устюжанину, который обозвал блогерку «обезьяной» в общественном транспорте Петербурга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Мужчину привлекли к административной ответственности за возбуждение ненависти и вражды, а также за мелкое хулиганство. По первой статье ему назначили 50 часов обязательных работ, по второй — 7 суток ареста. Мужчина вину признал, раскаялся, объяснил свое неадекватное поведение тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, петербургская блогерка и модель Стелла Казияка столкнулась с расизмом в общественном транспорте. Неизвестный мужчина начал обзывать девушку «обезьяной» из-за ее цвета кожи. Рассказываем подробнее.
Стелла изначально не хотела писать заявление в полицию на дебошира, но теперь поменяла позицию. «Мне друзья рассказали, что он якобы сидел за изнасилование и избиение женщины. Этот человек просто опасен для общества», — отметила Стелла Казияка. А 15 июня мужчину нашла прокуратура, и его задержали.
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