Главный синоптик Петербурга подвел итоги прошедших дождливых дней. Сколько осадков выпало?

«Атмосферный фронт ушел с территории Ленинградской области, можно подводить итоги его влияния, хотя влияние самого циклона еще не заканчивается. Еще пару дней наш регион будет находиться в тыловой части этого циклона. Осадки уже будут отдельные и кратковременного характера. Сегодня еще тепло, но свежий ветер с запада, а вот завтра похолодает, так как холодная воздушная масса все же заходит к нам в тылу этого циклона», — поделился Колесов.

По данным главного синоптика Петербурга, действующий циклон «очень интенсивный» — он «вышел с юга, а такие постоянно приносят в наш регион сильные осадки». Прошедшие двое суток отметились их большим количеством, особенно на западе Ленинградской области и в Петербурге.

В Кингисеппе отмечена почти месячная норма осадков — 76 миллиметров, в Выборге — 36 миллиметров (60%), в Луге — 38 миллиметров, что более 50% от нормы. В Петербурге распределение осадков также неравномерно. В центре города выпало 18 миллиметров — всего 26% от нормы, тогда как в Кронштадте и Ломоносове — 43 миллиметра (67%). Чуть меньше в Лисьем Носу — 37 миллиметров (57%).

Об оправдавшем себя прогнозе осадков в Петербурге также сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. «За два минувших дня Санкт-Петербург получил 18 миллиметров осадков, что немного превышает четверть от месячной нормы июня. А, например, в Кингисеппе выпало 76 миллиметров дождя! Это почти месячная норма (99%)! Та что прогноз, разработанный еще 13 июня, можно считать оправдавшимся!» — поделился синоптик.