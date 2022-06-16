По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 16 июня, Петербург окажется в тыловой части уходящего на северо-восток циклона, влияние которого на синоптическую ситуацию будет ослабевать. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели продолжат отставать от нормы.

Температура воздуха сегодня в городе составит +17…+19 градусов, по области +15…+20. Ветер ожидается западный 7-12 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В пятницу, по данным Леуса, ожидаются «небольшие дожди и новая волна холодного воздуха».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 17 июня, в Петербурге ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +10…+12 градусов, днем +15…+17. В субботу, 18 июня, будет так же облачно, но уже без существенных осадков. В ночное время суток +9…+11 градусов, днем воздух прогреется до +18…+20.