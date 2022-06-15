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В центре Петербурга на несколько дней изменится схема движения транспорта из-за бегунов

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В Петербурге на несколько дней изменится схема движения из-за легкоатлетического забега #МыВместе (SPIEF RUN). Больше всего ограничения движения затронут центр утром 16 июня.

Shutterstock.com

На данный момент проезд закрыт по Адмиралтейскому проспекту от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту и Исаакиевской площади у дома 1 по Вознесенскому, передает комитет по транспорту Петербурга. Проезд откроют после 7:00 17 июня. В четверг, 16 июня, с пяти до семи часов утра перекроют движение по:

  • Сенатской площади;
  • Адмиралтейской набережной;
  • Дворцовой набережной от Дворцового моста до Суворовской площади;
  • Суворовской площади от Дворцовой набережной к Миллионной улице;
  • Миллионной улице от Суворовской площади до Мраморного переулка;
  • Мраморному переулку от Миллионной улицы до Дворцовой набережной;
  • проезд вдоль Марсова поля;
  • Большой Конюшенной улице от Волынского переулка к Невскому проспекту;
  • набережной Мойки от Певческого моста к Невскому проспекту и от Гороховой улицы к Невскому проспекту;
  • Большой Морской улице от Вознесенского проспекта до Невского проспекта;
  • Гороховой улице от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;
  • набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади к Невскому проспекту;
  • Невскому проспекту от набережной канала Грибоедова до Адмиралтейского проспекта и от Садовой улицы к набережной канала Грибоедова;
  • Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
  • Адмиралтейскому проспекту;
  • Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту;
  • Большой Морской улице от Вознесенского проспекта к Исаакиевской площади;
  • Исаакиевской площади от Большой Морской улицы к Малой Морской улице;
  • перекрестку Университетской набережной со съездами с Дворцового моста;
  • перекрестку Дворцового проезда, Дворцовой набережной и Адмиралтейской набережной;
  • Дворцовому проезду;
  • Английской набережной от Сенатской площади до Замятина переулка;
  • Конногвардейскому бульвару от Почтамтского переулка до Сенатской площади и от дома 3 до Сенатской

Помимо этого, изменятся маршруты автобусов № 3, 7, 10, 22, 24, 27 и 191, маршруток № К-169 и № К-306, а также троллейбусов № 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22. Подробнее об изменениях в трассах общественного транспорта на два часа с 5 до 7 утра 16 июня можно найти на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».

С 00:00 и до 23:59 16 июня введут одностороннее движение по набережной Зимней канавки в направлении от Дворцовой набережной к Миллионной улице.

Помимо этого весь день 16 июня, с 00:00 до 23:59, запретят парковку на Сенатской площади, Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда к Сенатской площади, Дворцовой набережной от набережной Зимней канавки до Дворцового моста, Суворовской площади от Дворцовой набережной к Миллионной улице, Миллионной улице от Суворовской площади до проезда вдоль Марсова поля, в проезде вдоль Марсова поля, на набережной канала Грибоедова от дома 5 до Невского, Малой Морской улице от Невского до Гороховой улицы, Гороховой от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта и набережной Зимней канавки от Дворцовой набережной до набережной Мойки.

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