В центре Петербурга на несколько дней изменится схема движения транспорта из-за бегунов

На данный момент проезд закрыт по Адмиралтейскому проспекту от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту и Исаакиевской площади у дома 1 по Вознесенскому, передает комитет по транспорту Петербурга. Проезд откроют после 7:00 17 июня. В четверг, 16 июня, с пяти до семи часов утра перекроют движение по:

Сенатской площади;

Адмиралтейской набережной;

Дворцовой набережной от Дворцового моста до Суворовской площади;

Суворовской площади от Дворцовой набережной к Миллионной улице;

Миллионной улице от Суворовской площади до Мраморного переулка;

Мраморному переулку от Миллионной улицы до Дворцовой набережной;

проезд вдоль Марсова поля;

Большой Конюшенной улице от Волынского переулка к Невскому проспекту;

набережной Мойки от Певческого моста к Невскому проспекту и от Гороховой улицы к Невскому проспекту;

Большой Морской улице от Вознесенского проспекта до Невского проспекта;

Гороховой улице от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;

набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади к Невскому проспекту;

Невскому проспекту от набережной канала Грибоедова до Адмиралтейского проспекта и от Садовой улицы к набережной канала Грибоедова;

Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;

Адмиралтейскому проспекту;

Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту;

Большой Морской улице от Вознесенского проспекта к Исаакиевской площади;

Исаакиевской площади от Большой Морской улицы к Малой Морской улице;

перекрестку Университетской набережной со съездами с Дворцового моста;

перекрестку Дворцового проезда, Дворцовой набережной и Адмиралтейской набережной;

Дворцовому проезду;

Английской набережной от Сенатской площади до Замятина переулка;

Конногвардейскому бульвару от Почтамтского переулка до Сенатской площади и от дома 3 до Сенатской

Помимо этого, изменятся маршруты автобусов № 3, 7, 10, 22, 24, 27 и 191, маршруток № К-169 и № К-306, а также троллейбусов № 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22. Подробнее об изменениях в трассах общественного транспорта на два часа с 5 до 7 утра 16 июня можно найти на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».

С 00:00 и до 23:59 16 июня введут одностороннее движение по набережной Зимней канавки в направлении от Дворцовой набережной к Миллионной улице.

Помимо этого весь день 16 июня, с 00:00 до 23:59, запретят парковку на Сенатской площади, Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда к Сенатской площади, Дворцовой набережной от набережной Зимней канавки до Дворцового моста, Суворовской площади от Дворцовой набережной к Миллионной улице, Миллионной улице от Суворовской площади до проезда вдоль Марсова поля, в проезде вдоль Марсова поля, на набережной канала Грибоедова от дома 5 до Невского, Малой Морской улице от Невского до Гороховой улицы, Гороховой от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта и набережной Зимней канавки от Дворцовой набережной до набережной Мойки.