В Петербурге планируют изменить тарифный подход к платной парковке

Проект нововведений опубликовали на сайте городской администрации накануне. В действующей версии документа тариф рассчитывается как произведение базовой платы на несколько коэффициентов: конкретной парковочной зоны, дня недели, времени суток, транспортного средства.

В новом проекте коэффициент зоны заменят коэффициентам загрузки. Этот показатель нестабилен, он дифференцируется в зависимости от того, насколько популярна та или иная зона. Есть четыре категории: если расчетный уровень загрузки парковочного пространства в будние дни превышен в среднем более чем на 80%, если на 65-80%, если на 50-65% и если на 25-50%.

Как пишет «Фонтанка», новый тарифный подход может быть введен после того, как парковочное пространство распространится на Петроградский и Василеостровский районы. На данный момент тариф на парковку остается прежним — 100 рублей в час.

Напомним, в Петербурге собираются расширить зоны платных парковок в 2022 году. Новые пространства для стоянки автомобилей появятся еще на 265 улицах. Движение пойдет с севера на юг.