Пачка говорящей соды, андроид «Дуняша» и цветочные инсталляции: собрали самые интересные стенды ПМЭФ-2022

А еще на ПМЭФ-2022 можно бесплатно поесть мороженое, то самое, которое Путин покупал на МАКС-2021, а на МАКС-2019 угощал президента Турции Реджепа Эрдогана.

ПМЭФ-2022 пройдет в Петербурге с 15 по 18 июня. Главная тема форума звучит как «Новый мир — новые возможности». Пленарное заседание с участием президента Владимира Путина запланировано на 17 июня.