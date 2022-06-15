Пачка говорящей соды, андроид «Дуняша» и цветочные инсталляции: собрали самые интересные стенды ПМЭФ-2022

В Петербурге заработал Международный экономический форум (ПМЭФ). Он продлится до 18 июня. На мероприятии российские компании представляют свои разработки на специальных стендах. Некоторые из них выглядят очень необычно: говорящая «Сода», земной шар из цветов и арктический куб. Показываем несколько самых творческих и забавных вариантов.
Участников ПМЭФ-2022 на стенде Башкортостана и Башкирской содовой компании приветствует говорящая упаковка «Соды». Она машет руками с огромного экрана и предлагает сыграть с ним в игру на выбор: устроить танцевальный батл, собрать интеллектуальный химический пазл и отгадать загадки о соде.
На стенде компании «1С» тоже присутствует интерактив: гостям форума предлагается обыграть робота в игре «1С-бол». Суть сражения проста — набрать как можно больше очков, переместив шары в лунки.
Роботы присутствовали и на других панелях. К примеру, андроид «Дуняша» выглядит как настоящая девушка, а еще угощает посетителей кофе и мило беседует с ними. Робота создали в пермской компании «Промобот». От аналогов она отличается широким диапазоном эмоций и мимики, реалистичными глазами и кожей.
А вот стенд «Уралкалия» украсили миллионом живых цветов: на стене из растений выложили картину, на которой изображены руки, держащие земной шар. А отдельно установили Землю. Она тоже выполнена из настоящих цветов.
Экологическую тему продолжает «Газпром нефть». Компания представила арт-проект «Погружаясь в Арктику». Это гигантский «ледяной куб», на котором показывают картины из мира Крайнего Севера и его морских обитателей.
А еще на ПМЭФ-2022 можно бесплатно поесть мороженое, то самое, которое Путин покупал на МАКС-2021, а на МАКС-2019 угощал президента Турции Реджепа Эрдогана.
ПМЭФ-2022 пройдет в Петербурге с 15 по 18 июня. Главная тема форума звучит как «Новый мир — новые возможности». Пленарное заседание с участием президента Владимира Путина запланировано на 17 июня.
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