Видео дня: удав Вася совершает поездку (и никого не смущает!) в метро Петербурга

Видео поездки удава Васи в петербургском метрополитене начало распространяться по сети вечером 14 июня. На кадрах он спокойно преодолевает подземный путь, устроившись на поручнях. Петербуржцы особого внимания на необычного соседа по вагону не обращают. С интересом наблюдает за хладнокровным только девушка, оказавшаяся на сидении прямо под ним.

В пресс-службе петербургской подземке заявили РИА «Новостям», что расценивают поездку удава Васи как «хулиганские действия» — ведь он был без переноски. Хозяин хладнокровного, петербуржец Леша Комиссаров в свою очередь рассказал «Фонтанке», что его необычный питомец никого не испугал, более того, полутораметровый Вася «всем понравился».

Удав Вася живет у петербуржца Леши уже год. В целом змея неприхотлива — питается мышами, мясной разморозкой или цыплятами и обычно путешествует в сумке. Более того, на кошек, как поется в советской песне для мультсериала «Бобик в гостях у Барбоса», ноль внимания, что немаловажно для одомашненного пресмыкающихся из отряда чешуйчатых.

«Милый, спокойной, добрый зверь. Кушает один раз в месяц и гадит также. Удобно. Очень интересный домашний питомец», — рассказывает о своем питомце его хозяин.