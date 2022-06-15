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Видео дня: удав Вася совершает поездку (и никого не смущает!) в метро Петербурга

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Ничего необычного, не обращайте внимания — просто удав по имени Вася едет в вагоне петербургской подземки. Пока люди занимают сидения, он удобно устроился на поручнях и, кажется, никого этим даже не смущает. Посмотрите сами!

Видео поездки удава Васи в петербургском метрополитене начало распространяться по сети вечером 14 июня. На кадрах он спокойно преодолевает подземный путь, устроившись на поручнях. Петербуржцы особого внимания на необычного соседа по вагону не обращают. С интересом наблюдает за хладнокровным только девушка, оказавшаяся на сидении прямо под ним.

В пресс-службе петербургской подземке заявили РИА «Новостям», что расценивают поездку удава Васи как «хулиганские действия» — ведь он был без переноски. Хозяин хладнокровного, петербуржец Леша Комиссаров в свою очередь рассказал «Фонтанке», что его необычный питомец никого не испугал, более того, полутораметровый Вася «всем понравился».

Удав Вася живет у петербуржца Леши уже год. В целом змея неприхотлива — питается мышами, мясной разморозкой или цыплятами и обычно путешествует в сумке. Более того, на кошек, как поется в советской песне для мультсериала «Бобик в гостях у Барбоса», ноль внимания, что немаловажно для одомашненного пресмыкающихся из отряда чешуйчатых. 

«Милый, спокойной, добрый зверь. Кушает один раз в месяц и гадит также. Удобно. Очень интересный домашний питомец», — рассказывает о своем питомце его хозяин.

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