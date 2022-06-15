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Мужчину, который назвал темнокожую девушку «обезьяной», нашла прокуратура. Ему грозит наказание

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Прокуратура нашла мужчину, который отпускал расистские высказывания в адрес блогерки Стеллы Казияки в петербургском автобусе. Об этом сообщила Александра Гармажапова в своих соцсетях, глава фонда «Свободная Бурятия», который предоставил Стелле юриста.

Дебошира зовут Никита Устюжанин. Ему грозит административный арест в 15 суток или общественные работы.

Напомним, петербургская блогерка и модель Стелла Казияка столкнулась с расизмом в общественном транспорте. Неизвестный мужчина начал обзывать девушку «обезьяной» из-за ее цвета кожи. Рассказываем подробнее.

Стелла изначально не хотела писать заявление в полицию на дебошира, но теперь поменяла позицию. «Мне друзья рассказали, что он якобы сидел за изнасилование и избиение женщины. Этот человек просто опасен для общества», — отметила Стелла Казияка.

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