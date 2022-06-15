Фото дня: на Невском проспекте выставили деревья в горшках

Необычный способ озеленения Петербурга редакция «Собака.ru» заметила на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанки, возле Аничкова дворца. Деревья выставили прямо в горшках возле окон здания, выходящих на главную транспортную артерию города.

С чем связано такое озеленение — неизвестно. Редакция «Собака.ru» отправила запрос в Комитет по благоустройству Петербурга. Дозвониться до представителей комитета также пока не удалось.

Сегодня, 15 июня, в городе стартует 25-й Петербургский международный экономический форум, который продлится четыре дня, до 18 июня включительно.

К началу ПМЭФ Петербург украсили цветами: работы по оформлению были выполнены на Московском проспекте, Пулковском шоссе, Витебском проспекте, на Благодатной улице, на Площади Победы, а также по дороге из аэропорта. Деревья в горшках, согласно официальному пресс-релизу Смольного, в благоустройство не входили.

Стоимость билета на Петербургский международный экономический форум в этом году почти доходит до 1 миллиона рублей. Многие участники ПМЭФ просят организаторов не указывать на бейджах информацию о месте их работы.

Президент России Владимир Путин собирается выступить с «чрезвычайно важной» речью на пленарной сессии форума. Сам ПМЭФ ограничит движение в центре Петербурга и не только. Публикуем список перекрытий.