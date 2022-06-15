В России разрабатывают отечественный аналог упаковки Tetra Pak

«Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания, для того чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная», — рассказала в интервью РБК вице-премьер Виктория Абрамченко.

Эксперимент по созданию отечественного аналога Tetra Pak проводится совместно с группой Mondi, которой принадлежит Сыктывкарский лесопромышленный комплекс — целлюлозно-бумажный комбинат в Коми, а также производителями молочных продуктов, такими как «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА имени Н.В. Верещагина», который производит молоко и сливочное масло под брендом «Вологодское из Вологды».

О стоимости такой упаковки, по словам Абрамченко, говорить сейчас «очень сложно», однако уже известно, что переход на серийное производство планово произойдет до конца 2022 года. Первые партии отечественного Pure Pak закуплены для молочной отрасли — в такой упаковке уже можно приобрести вологодское молоко. Параллельно с наращиванием выпуска упаковки российские производители тестируют отечественные краски, в частности, производства компаний «Гангут», «АБВ Флексо», «Принт Колор».