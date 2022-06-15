В Петербурге «заметно посвежеет» из-за «облачной спирали», дождей и похолодания

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 июня, небо над Петербургом будет закрывать плотной пеленой облачная спираль активного циклона. Его стараниями в регионе пройдут дожди — и «заметно посвежеет».

Температура воздуха сегодня в городе составит +19…+21 градус, по области +17…+22. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Солнечная активность умеренная, возможны слабые магнитные бури.

В четверг, по данным Леуса, «местами еще пройдут небольшие дожди и потеплеет».

Региональные синоптики говорят об обратном. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 16 июня, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, днем местами. Температура воздуха продолжит понижаться — ночью она составит +12…+14 градусов, днем +17…+19.

Еще холоднее будет в пятницу, 17 июня. Прогноз на последний рабочий день недели говорит об облачной с прояснениями погоде и местами кратковременных дождях, тогда как температура воздуха опустится до +11…+13 градусов ночью и +15…+17 днем.