«Обезьяна, дай сфоткаю тебя»: темнокожая девушка столкнулась с оскорблениями и расизмом в петербургском автобусе

Петербургская блогерка и модель Стелла Казияка столкнулась с расизмом в общественном транспорте. Неизвестный мужчина начал обзывать девушку «обезьяной» из-за ее цвета кожи. Рассказываем подробнее.
Инцидент произошел в городском автобусе №116, к Казияке пристал рыжебородый мужчина. Он, по словам девушки, подсел к ней со словами: «Обезьяна, давай сфоткаемся, я жене отправлю!». Девушка отказала и пересела на другое место, однако мужчина продолжил донимать блогерку, снова сел с ней рядом, назвал «чунга чангой» и не давал встать с места. Девушка засняла часть конфликта и выложила его в своих социальных сетях.
За Стеллу заступился молодой человек, который ехал в том же автобусе. Он попросил дебошира отстать от девушки и сказал, что «ей неприятно, она тоже человек, в принципе». Девушка отмечает, что больше никто не встал на ее защиту, а другие пассажиры продолжили делать вил, что ничего не происходит. А вот заступившегося молодого человека Казияка поблагодарила. «Отдельное спасибо парню, который не побоялся и заступился за меня! Благодаря таким людям еще хочется верить в хорошее будущее», — написала она.
Как пишет «Комсомольская правда», которая связалась с блогеркой, Стелла почти с самого рождения живет в России. И из-за своего цвета кожи часто сталкивалась с оскорблениями в свой адрес, но сейчас таких высказываний стало намного меньше.
«Обзываются и дети, и взрослые мужчины. Женщины, слава богу, адекватные. А ведь я все 28 лет живу здесь, в Петербурге. Моя семья бежала из Руанды, когда мне был один годик, семья спасалась от геноцида», — рассказала девушка.
Стелла изначально не хотела писать заявление в полицию на дебошира, но теперь поменяла позицию. «Мне друзья рассказали, что он якобы сидел за изнасилование и избиение женщины. Этот человек просто опасен для общества», — отметила Стелла Казияка.
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