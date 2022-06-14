«Обезьяна, дай сфоткаю тебя»: темнокожая девушка столкнулась с оскорблениями и расизмом в петербургском автобусе

Инцидент произошел в городском автобусе №116, к Казияке пристал рыжебородый мужчина. Он, по словам девушки, подсел к ней со словами: «Обезьяна, давай сфоткаемся, я жене отправлю!». Девушка отказала и пересела на другое место, однако мужчина продолжил донимать блогерку, снова сел с ней рядом, назвал «чунга чангой» и не давал встать с места. Девушка засняла часть конфликта и выложила его в своих социальных сетях.

За Стеллу заступился молодой человек, который ехал в том же автобусе. Он попросил дебошира отстать от девушки и сказал, что «ей неприятно, она тоже человек, в принципе». Девушка отмечает, что больше никто не встал на ее защиту, а другие пассажиры продолжили делать вил, что ничего не происходит. А вот заступившегося молодого человека Казияка поблагодарила. «Отдельное спасибо парню, который не побоялся и заступился за меня! Благодаря таким людям еще хочется верить в хорошее будущее», — написала она.