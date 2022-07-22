Где кататься на лодках и катамаранах в Петербурге? Вот пять отличных мест

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова

В ЦПКиО имени Кирова работают две лодочных станции: на 4-м Северном пруду рядом с кафе «Нота» и на 2-м Южном пруду в восточной части парка (со стороны Площади Старого театра). Здесь можно арендовать лодки и катамараны в хорошую погоду с 10:00 до 21:00 (кататься можно до 22:00). После водной прогулки осмотрите территорию парка, посетите Елагиноостровский дворец, покормите белок и птиц, посмотрите на обитателей бесплатного мини-зоопарка в части «Роща» — ворон, кур, гусей, фазанов, камерунских коз, северных оленей и других животных.

Стоимость проката: лодка «Пелла-фиорд» — 500 рублей за час, трехместный катамаран — 500 рублей за час, четырехместный катамаран — 600 рублей за час, лодка «Онего» — 500 рублей за час. Залог за спортивный инвентарь — 2000 рублей. За каждые последующие 15 минут катания необходимо доплатить.

Где: Елагин остров, 4.

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