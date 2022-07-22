Где кататься на лодках и катамаранах в Петербурге? Вот пять отличных мест

В Петербурге солнечная погода — и это хороший повод провести время на воде. Рассказываем, где в городе можно покататься на лодках и катамаранах.
Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова
В ЦПКиО имени Кирова работают две лодочных станции: на 4-м Северном пруду рядом с кафе «Нота» и на 2-м Южном пруду в восточной части парка (со стороны Площади Старого театра). Здесь можно арендовать лодки и катамараны в хорошую погоду с 10:00 до 21:00 (кататься можно до 22:00). После водной прогулки осмотрите территорию парка, посетите Елагиноостровский дворец, покормите белок и птиц, посмотрите на обитателей бесплатного мини-зоопарка в части «Роща» — ворон, кур, гусей, фазанов, камерунских коз, северных оленей и других животных.
Стоимость проката: лодка «Пелла-фиорд» — 500 рублей за час, трехместный катамаран — 500 рублей за час, четырехместный катамаран — 600 рублей за час, лодка «Онего» — 500 рублей за час. Залог за спортивный инвентарь — 2000 рублей. За каждые последующие 15 минут катания необходимо доплатить.
Где: Елагин остров, 4.
Дополнительную информацию можно узнать здесь.
Павловский парк
Это пейзажный парк в составе Государственного музея-заповедника «Павловск». На территории протекает река Славянка с крутыми берегами. Есть две лодочных станции: одна — расположена на Вокзальном пруду (рядом с входом с Конюшенной улицы), другая — на Вокзальном пруду (вход с улицы А. Зеленовой). В аренду можно взять лодки и катамараны (только на Вокзальном пруду).
Работает музей Павловский дворец, построенный архитектором Камероном в XVIII веке — где можно посмотреть одежду Романовых, посуду Императорского фарфорового завода и многое другое.
Стоимость проката: катамараны и лодки — 400 рублей за час. За каждые последующие 30 минут катания необходимо доплатить 200 рублей.
Где: г. Павловск, Садовая улица, д. 20.
Дополнительную информацию можно узнать здесь.
Парк «Екатерингоф»
Это пейзажный парк на юго-западе Адмиралтейского района. В победы на шведами в 1703 году Петр I поручил архитектору Жан-Батисту Леблону построить дом и прорыть к нему канал. А садовнику Денису Брокету (занимался «Петергофом») повелел разбить здесь сад. Усадьбу он подарил жене Екатерине на свадьбу. Отсюда и название территории — «Екатерингоф». До наших дней сохранился только сам парк — он получил статус памятника садово-паркового искусства. Летом в хорошую погоду здесь работают лодочная станция.
Стоимость проката: 30 минут — 350 рублей, 60 минут — 450 рублей. Залог 2000 рублей. За каждые последующие 15 минут катания необходимо доплатить 200 рублей.
Где: Лифляндская улица, 12.
Дополнительную информацию можно узнать здесь.
Суздальские озера
Недалеко от станции метро «Озерки», на берегу Нижнего Большого Суздальского озера есть лодочная станция. Здесь можно взять в прокат лодку-барбекю. Она оснащена большим складным зонтом и (внимание!) круглым столом с грилем. Есть ящики под сидениями для личных вещей. Транспортное средство вмещает в себя до восьми человек.
Стоимость проката: в будние дни — 1600 рублей за час (с барбекю), 1000 рублей — без. В выходные — 2000 рублей за час (с барбекю), 1200 рублей — без.
Где: берег Нижнего Большого Суздальского озера.
Подробную информацию можно узнать здесь.
Московский парк Победы
Парк расположен в Московском районе. Его заложили в 1945 году в честь победы в Великой Отечественной войне. Сегодня на территории есть теннисные корты, настольный теннис, бильярд, бадминтон, шашки, домино, нарды и шахматы. А еще летом работает лодочная станция, где можно арендовать лодки и катамараны.
Стоимость проката: лодки и катамараны — 400 рублей за час. Залог — 1500 рублей.
Где: Кузнецовская улица, 25.
Дополнительную информацию можно узнать здесь.
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