Метеопредупреждение: в Петербург нагрянут ливни и порывистый ветер

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 15 июня в Петербурге ожидается сильный дождь, в отдельных районах ливни. Ветер северный, порывы которого будут доходить до 15 метров в секунду.

На Петербург надвигается циклон, который испортит погоду в городе — вызовет дожди с грозами и похолодание. То, как он выглядит, показал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Спойлер: красиво!

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 15 июня, температура воздуха ночью составит +12…+14 градусов, днем +16…+18.

В четверг, 16 июня, в городе пройдут кратковременные дожди, ночью порывы ветра будут местами сильными. В ночное время суток температура воздуха составит +11…+13 градусов, днем +15…+20.