Как выглядит циклон, который испортит погоду в Петербурге? Спойлер: красиво! В одном фото

По данным Колесова, циклон, который приход которого ожидали на этой неделе, только сейчас приближается с юга — начинает формироваться над севером Беларуси и продолжает смещаться к Петербургу. «Сегодня [14 июня], во второй половине дня, дождь уже подойдет к городу, а в ближайшие пару дней погода все же испортится. Температура воздуха с сегодняшних +20 градусов понизится в дождях до +14…+16 градусов, в перерывах между дождями может быть немного теплее», — поделился синоптик.

Ливни и грозы, по прогнозу Колесова, также стоит ожидать — они пройдут сегодня в отдельных районах Петербурга. Одновременно с этим усилится ветер северного направления. «В четверг с уходом циклона от Петербурга осадки закончатся, но сохранится свежий ветер западного направления, так что теплее сразу не будет», — резюмировал синоптик.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 15 июня, в Петербурге ожидаются дожди, местами ливни, ночью с грозами, при которых порывы ветра будут достигать местами до сильного. Температура воздуха ночью составит +12…+14 градусов, днем +16…+18. В четверг, 16 июня, в городе пройдут кратковременные дожди, ночью порывы ветра будут местами сильными. В ночное время суток температура воздуха составит +11…+13 градусов, днем +15…+20.