Начало дождей и понижения температуры: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 14 июня, Петербург окажется под влиянием северной периферии циклона, выходящего своим центром на юго-запад Северо-Западного округа. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, во второй половине дня начнутся дожди, местами по области возможны грозы.

Температура воздуха сегодня в городе составит +19..+21 градус, по области +16…+21, на востоке до +25. Ветер ожидается северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В среду, по данным Леуса, будет дождливо, а понижение температуры продолжится.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 15 июня, в Петербурге ожидаются дожди, местами ливни, ночью с грозами, при которых порывы ветра будут достигать местами до сильного. Температура воздуха ночью составит +12…+14 градусов, днем +16…+18.

В четверг, 16 июня, в городе пройдут кратковременные дожди, ночью порывы ветра будут местами сильными. В ночное время суток температура воздуха составит +11…+13 градусов, днем +15…+20.