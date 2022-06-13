Рабочая неделя начнется с обильных дождей — выпадет месячная норма осадков

Кроме того, в городе ожидается похолодание. В понедельник воздух прогрелся до +23 градусов, во вторник прогнозируется не больше +21 градуса, а вот в среду столбики термометра опустятся до +18. «И только в четверг показания термометров вернутся к более комфортным 20-градусным отметкам», — добавил Леус.