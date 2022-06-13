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Рабочая неделя начнется с обильных дождей — выпадет месячная норма осадков

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Ближайшие несколько дней в Петербурге будут дождливыми. Виной всему — активный циклон с юго-запада, поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, дожди начнутся во вторник после полудня, в среду усилятся и продолжатся в четверг. Погода улучшится лишь к концу недели. Таким образом, в городе может выпасть до 30–40 мм осадков  — около половины месячной нормы в июне.

Кроме того, в городе ожидается похолодание. В понедельник воздух прогрелся до +23 градусов, во вторник прогнозируется не больше +21 градуса, а вот в среду столбики термометра опустятся до +18.  «И только в четверг показания термометров вернутся к более комфортным 20-градусным отметкам», — добавил Леус.

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