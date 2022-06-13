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В Петербурге состоялось открытие отреставрированной Венеры Коломенской

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В минувшее воскресенье в петербургском сквере в Дровяном переулке вновь установили Венеру Коломенскую после продолжительной реставрации. Показываем, как это было!

Фото: предоставлено добрососедством Коломны/ Автор: Илья Киселев

В честь этого события в сквере прошел «Праздник возвращения Венеры Коломенской», в рамках которого местные жители озеленили пространство, поучаствовали в мастер-классах и обменялись растениями. Также был организован  гуманитарный сбор посуды для беженцев. На мероприятии открыли и мини-выставку Яны Антонышевой. 

Напомним, в прошлом году Добрососедское сообщество Коломны запустило на сайте Planeta.ru сбор средств на реставрацию Коломенской Венеры, которую называют неформальной достопримечательностью города. В общей сложности петербуржцам нужно было собрать 300 тысяч рублей.

Коломенская Венера прославилась тем, что постоянно меняла наряды. Так, в марте 2021 года скульптура получила новый весенний образ. Петербуржцы надели на фигуру голубой халат и розовую шапку.

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