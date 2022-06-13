В Петербурге состоялось открытие отреставрированной Венеры Коломенской

Напомним, в прошлом году Добрососедское сообщество Коломны запустило на сайте Planeta.ru сбор средств на реставрацию Коломенской Венеры, которую называют неформальной достопримечательностью города. В общей сложности петербуржцам нужно было собрать 300 тысяч рублей.

Коломенская Венера прославилась тем, что постоянно меняла наряды. Так, в марте 2021 года скульптура получила новый весенний образ. Петербуржцы надели на фигуру голубой халат и розовую шапку.