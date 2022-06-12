В Петербурге из-за празднования Дня России не будут разводить большинство мостов

Однако Дворцовый и Благовещенский мосты будут разводить по особому графику из-за репетиции праздника «Алые паруса». Разводка Дворцового моста состоится с 00:30 до 2:45, Благовещенского — с 22:50 до 23:25 и с 02:20 до 02:55. Все остальные мосты разводить не собираются.