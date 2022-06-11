В ночь на 12 июня изменится график разводки мостов в Петербурге

Сегодня, 11 июня, из-за марафона на Дворцовом и Троицком мосту будет приостановлено движение с 20:30. Три моста будут разведены в другое время в ночь на 12 июня, а именно:

Благовещенский мост: разводка в 23:00, наводка в 23:15, разводка в 01:25, наводка в 02:45, разводка в 03:10, наводка в 05:00;

Дворцовый мост: разводка в 00:30, наводка в 02:50, разводка в 03:10, наводка в 04:55;

Троицкий мост: разводка в 03:00, наводка в 04:50.

Остальные мосты будут разведены по своему расписанию. Также в ночь с 12 на 13 июня мосты не разводятся из-за празднования Дня России. Для проведения репетиции праздника выпускников «Алые паруса» разведут Благовещенский и Дворцовые мосты. График должны опубликовать 12 июня.