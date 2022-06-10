Около 350 млн рублей перенаправят с «коричневой» ветки на другие объекты метро

Проект соответствующего постановления опубликован на сайте городской администрации, документ находится на антикоррупционной экспертизе. Согласно нему, финансирование строительства коричневой ветки метро сократят на 350 млн рублей.

Из них около 302 млн рублей перенаправят на замену эскалаторов и конструкций наклонного хода станции «Технологический институт-1». Еще 8,1 млн рублей пойдут на строительство электродепо «Южное», а 40 миллионов рублей перераспределят на проектно-изыскательные работы.

«В связи с макроэкономической ситуацией произошло значительное удорожание стоимости оборудования», — объясняется увеличение бюджета реконструкции в пояснительной записке к постановлению.