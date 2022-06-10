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Где взять июньский номер журнала «Собака.ру»

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Традиционная тема июньского номера журнала «Собака.ру» — ежегодная премия Собака.ru «Топ 50. Самые знаменитые люди Петербурга». В 2022 году главная городская премия проходит в 17-й раз, а редакция «Собака.ru» сделала большой номер, посвященный всем 50 лауреатам.

Обращаем ваше внимание, что цель премии не в том, чтобы из года в год формировать список из исключительно и очень известных людей. Редакция находит и называет петербуржцев и петербурженок, каждый и каждая из которых сделал(-a) значительный прорыв, великое открытие или просто хорошее дело в своей области, и так изменил наш город к лучшему.

В этом году среди лауреатов опять много команд и горизонтальных сообществ — классно, когда люди объединяются ради хороших дел и красивых идей.

Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» и «Лента», в магазинах сети «Первая полоса» и в интернет-магазине «Азбука Вкуса».

Доставку по Петербургу можно оформить через приложение сервиса «Самокат». Курьер привезет вам журнал за 15 минут!

Заказы по России оформляются через интернет-магазины «Озон», Wildberries и «Подписные издания».

Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.

В приложении KIOZK свежий номер можно читать в любое время.

Свежий номер традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.

Рестораны

AmoCucinare

Bekizer

Bilbao

Bourgeois Bohemians

BRUXX

Charlie

Commons

Cristal

DUO Gastrobar

DUO Аzia

Entrée

Franzusa Bistro

GooseGoose bistro

Grecco

Harvest

Hitch

Hunt

Il Lago dei Cigni

Italy на Большом

Italy на Виленском

Jerome

Kuznya House

Le Moujik

MA

Made in China

Mains

Meal

Memo

Mercado Del Sol

Mina

MonChouchou

MUST 

Percorso

Recolte

Rыба

Saro

Saviv

Sea Signora

SMOKE BBQ

Tagliatella

The Sizzle

Waterloo

ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS

Банщики

География

Гинза

КоКоКо

Лобби-бар Заблудшего дракона и трёх эльфов

Мансарда

Место

Миндаль на Английской

Миндаль на Лермонтовском

Миндаль на Чернышевского

Моццарелла бар

На Вина!

Общественно-винное пространство На Вина!

Огниво

Полторы комнаты

Пробка

Репа

Шаляпин

Рибай

Русская рюмочная №1

Скотный Двор

Счастье

Сыроварня

Тартарбар

Терраса

Ферма Бенуа

Отели

«Англетер»

«Астория»

«Гранд Отель Эмеральд»

«Грани»

«ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort»

«Скандинавия»

Dom Boutique Hotel

Grand Hotel Europe

Kempinsky Moika 22

The Faces

Бутики

ДЛТ

Cеть «Кенгуру»

Au Pont Rouge (Универмаг «У Красного моста)

Bosco: Etro

Bosco: BoscoFresh, Мультимарка

Bosco: Marina Rinaldi, ErmannoScervino

Bosco: Max Mara, La Perla

Bosco: Max Mara, Marina Rinaldi

Bosco: «Остатки сладки»

Prada

Gold Union

Клиники / Салоны красоты

Art Me Beauty

Authentica Club Spb

Beauty Lounge

Beauty Room

АБИА

Американская медицинская клиника

АртМедиЯ

БИЭМ
Вероника

ГЕН 87

Грандмед

ДЕГА

Дегтярные Бани

Институт Красоты ГАЛАКТИКА

Клиника Мать и Дитя

Клиника РАМИ

Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.DENT и DK.FORMA

МЕДИ

Меди Эстетик

НИЦ «ЭКО-Безопасность»

СМ-Клиника

 

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