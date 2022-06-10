Где взять июньский номер журнала «Собака.ру»

Традиционная тема июньского номера журнала «Собака.ру» — ежегодная премия Собака.ru «Топ 50. Самые знаменитые люди Петербурга». В 2022 году главная городская премия проходит в 17-й раз, а редакция «Собака.ru» сделала большой номер, посвященный всем 50 лауреатам.
Обращаем ваше внимание, что цель премии не в том, чтобы из года в год формировать список из исключительно и очень известных людей. Редакция находит и называет петербуржцев и петербурженок, каждый и каждая из которых сделал(-a) значительный прорыв, великое открытие или просто хорошее дело в своей области, и так изменил наш город к лучшему.
В этом году среди лауреатов опять много команд и горизонтальных сообществ — классно, когда люди объединяются ради хороших дел и красивых идей.
Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» и «Лента», в магазинах сети «Первая полоса» и в интернет-магазине «Азбука Вкуса».
Доставку по Петербургу можно оформить через приложение сервиса «Самокат». Курьер привезет вам журнал за 15 минут!
Заказы по России оформляются через интернет-магазины «Озон», Wildberries и «Подписные издания».
Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.
В приложении KIOZK свежий номер можно читать в любое время.
Свежий номер традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.
Рестораны
AmoCucinare
Bekizer
Bilbao
Bourgeois Bohemians
BRUXX
Charlie
Commons
Cristal
DUO Gastrobar
DUO Аzia
Entrée
Franzusa Bistro
GooseGoose bistro
Grecco
Harvest
Hitch
Hunt
Il Lago dei Cigni
Italy на Большом
Italy на Виленском
Jerome
Kuznya House
Le Moujik
MA
Made in China
Mains
Meal
Memo
Mercado Del Sol
Mina
MonChouchou
MUST
Percorso
Recolte
Rыба
Saro
Saviv
Sea Signora
SMOKE BBQ
Tagliatella
The Sizzle
Waterloo
ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS
Банщики
География
Гинза
КоКоКо
Лобби-бар Заблудшего дракона и трёх эльфов
Мансарда
Место
Миндаль на Английской
Миндаль на Лермонтовском
Миндаль на Чернышевского
Моццарелла бар
На Вина!
Общественно-винное пространство На Вина!
Огниво
Полторы комнаты
Пробка
Репа
Шаляпин
Рибай
Русская рюмочная №1
Скотный Двор
Счастье
Сыроварня
Тартарбар
Терраса
Ферма Бенуа
Отели
«Англетер»
«Астория»
«Гранд Отель Эмеральд»
«Грани»
«ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort»
«Скандинавия»
Dom Boutique Hotel
Grand Hotel Europe
Kempinsky Moika 22
The Faces
Бутики
ДЛТ
Cеть «Кенгуру»
Au Pont Rouge (Универмаг «У Красного моста)
Bosco: Etro
Bosco: BoscoFresh, Мультимарка
Bosco: Marina Rinaldi, ErmannoScervino
Bosco: Max Mara, La Perla
Bosco: Max Mara, Marina Rinaldi
Bosco: «Остатки сладки»
Prada
Gold Union
Клиники / Салоны красоты
Art Me Beauty
Authentica Club Spb
Beauty Lounge
Beauty Room
АБИА
Американская медицинская клиника
АртМедиЯ
БИЭМ
Вероника
ГЕН 87
Грандмед
ДЕГА
Дегтярные Бани
Институт Красоты ГАЛАКТИКА
Клиника Мать и Дитя
Клиника РАМИ
Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.DENT и DK.FORMA
МЕДИ
Меди Эстетик
НИЦ «ЭКО-Безопасность»
СМ-Клиника
Комментарии (0)