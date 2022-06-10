Где взять июньский номер журнала «Собака.ру»

Обращаем ваше внимание, что цель премии не в том, чтобы из года в год формировать список из исключительно и очень известных людей. Редакция находит и называет петербуржцев и петербурженок, каждый и каждая из которых сделал(-a) значительный прорыв, великое открытие или просто хорошее дело в своей области, и так изменил наш город к лучшему.

В этом году среди лауреатов опять много команд и горизонтальных сообществ — классно, когда люди объединяются ради хороших дел и красивых идей.