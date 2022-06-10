ПМЭФ ограничит движение в центре Петербурга и не только. Список перекрытий

Петербургский международный экономический форум, который пройдет в городе с 15 по 18 июня, ограничит движение транспорта в городе. Публикуем список всех перекрытий — и некоторые из них уже начали действовать.
Движение транспортных средств будет прекращено:
- с 08:00 10 июня до 23:59 18 июня по Стартовой ул. от Быковской ул. до Внуковской ул.;
- с 08:00 13 июня до 23:59 18 июня по Домодедовская ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул. и Внуковской ул. от д. 2 до Домодедовской ул.
Движение автотранспорта будет ограничено:
- с 08:00 10 июня до 23:59 18 июня путем запрета остановки по ул. Пилотов от Домодедовской ул. до Стартовой ул., Стартовой ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул., Домодедовской ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул. и Внуковской ул.;
- с 08:00 13 июня до 23:59 18 июня путем сужения проезжей части по Петербургскому шоссе на пересечении с Витебским пр., Пулковскому шоссе в районе съезда на Петербургское шоссе и Дороге в аэропорт.
15, 16, 17 и 18 июня с 08.00 до 19.00 будет прекращено движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн по Пулковскому шоссе от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта, Петербургскому шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе и Витебскому проспекту от Московского шоссе до Петербургского шоссе.
В дни проведения форума в указанные периоды будет прекращено движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн по Кольцевой автомобильной дороге от Ропшинского шоссе до Софийской улицы. Объезд закрытых участков будет осуществляться по Красносельскому шоссе, Ропшинскому шоссе, Волхонскому шоссе, Таллинскому шоссе, Дунайскому проспекту, Московскому шоссе, Софийской улице.
Также в связи с проведением мероприятий и концертов в рамках ПМЭФ движение транспорта будет прекращено:
- 17 июня с 06:00 до 23:59 по Миллионной ул. от Дворцовой пл. до Аптекарского пер., проезду вдоль д. 4 по Дворцовой пл., наб. р. Мойки от Невского пр. до Конюшенного пер. и Волынскому пер.;
- 18 и 19 июня с 10:00 до 23:59 по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и проезду вдоль дома №4 по Дворцовой площади.
Кроме того, движение транспортных средств будет ограничено:
- с 23:00 13 июня до 23:00 22 июня путем сужения проезжей части и запрета остановки по проезду вдоль д. 4 по Дворцовой пл.;
- 17 июня с 00:00 до 23:59 путем запрета остановки по Миллионной ул. от Аптекарского пер. до наб. Зимней канавки и наб. р. Мойки от Невского пр. до Конюшенного пер.;
- с 00:00 17 июня до 23:59 19 июня путем запрета остановки Миллионная ул. от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки.
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