ПМЭФ ограничит движение в центре Петербурга и не только. Список перекрытий

Движение транспортных средств будет прекращено:

с 08:00 10 июня до 23:59 18 июня по Стартовой ул. от Быковской ул. до Внуковской ул.;

с 08:00 13 июня до 23:59 18 июня по Домодедовская ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул. и Внуковской ул. от д. 2 до Домодедовской ул.

Движение автотранспорта будет ограничено:

с 08:00 10 июня до 23:59 18 июня путем запрета остановки по ул. Пилотов от Домодедовской ул. до Стартовой ул., Стартовой ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул., Домодедовской ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул. и Внуковской ул.;

с 08:00 13 июня до 23:59 18 июня путем сужения проезжей части по Петербургскому шоссе на пересечении с Витебским пр., Пулковскому шоссе в районе съезда на Петербургское шоссе и Дороге в аэропорт.

15, 16, 17 и 18 июня с 08.00 до 19.00 будет прекращено движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн по Пулковскому шоссе от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта, Петербургскому шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе и Витебскому проспекту от Московского шоссе до Петербургского шоссе.

В дни проведения форума в указанные периоды будет прекращено движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн по Кольцевой автомобильной дороге от Ропшинского шоссе до Софийской улицы. Объезд закрытых участков будет осуществляться по Красносельскому шоссе, Ропшинскому шоссе, Волхонскому шоссе, Таллинскому шоссе, Дунайскому проспекту, Московскому шоссе, Софийской улице.