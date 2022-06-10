В Петербург пришел новый антициклон. Какой будет погода в городе на грядущих выходных?

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 10 июня, бразды правления над синоптической ситуацией в атмосфере над Петербургом перейдут к антициклону. Вытянувшись в запада, он сформирует в регионе облачную с прояснениями погоду, при которой осадков не ожидается.

Температура воздуха сегодня в городе составит +20…+22 градуса, по области +18…+23. Ветер ожидается северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.

В субботу, по прогнозу Леуса, «без осадков и днем до +23…+25 градусов».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 11 июня, ночью ожидается переменная облачность, днем малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в ночное время суток составит +12…+14 градусов, в окрестностях местами до +9, днем +22…+24.

В воскресенье, 12 июня, будет облачно, ночью с прояснениями. Вернутся дожди: ночь еще будет сухой, тогда как днем прогнозируются кратковременные осадки, местами ливни и грозы, ветер при которых ожидается порывистый. Температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днем +20…+22.