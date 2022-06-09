В Новой Голландии объяснили, почему приостановили реставрационные и строительные работы на острове

Отмечается, что в 17 корпусе планировалось запустить совместный проект с международным партнером, однако сейчас иностранные компании не рассматривают выход на российский рынок.

«Мы взяли паузу, чтобы внести коррективы в наши планы. При этом остров и все резиденты работают в обычном режиме, ежедневно нас посещают более 15 000 человек» — добавили в пресс-службе проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация».

В КГИОП заявили, что «в Новой Голландии в настоящее время проводятся противоаварийные работы в корпусе 17», а «что касается дальнейших планов пользователя, то это комментировать могут только они сами».

Проектом по восстановлению исторических зданий в «Новой Голландии» и развитием на острове общественного пространства занимается компания Романа Абрамовича, попавшего под санкции Великобритании. Третий этап реставрационных работ должен был завершиться в 2025 году, следует из информации на сайте проекта. Однако сроки сдвинулись из-за пандемии. На инвестиционном портале Петербурга говорится, что работы на острове закончат в 2028 году.