Режим работы метро «Нарвская» изменят до конца лета

Новый режим работы станции вводится с 14 июня по 19 августа. По рабочим дням с 8:10 до 9:10 вход в вестибюль «Нарвской» будет закрыт, а с 16:45 до 19:00 — ограничен, сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена. А 1 июля с 22:00 до 0:36 станция будет работать только на выход, вход в вестибюль будет закрыт.

Интервал ограничения входа на станцию могут скорректировать в зависимости от пассажиропотока. Петербуржцев просят планировать маршруты поездок заранее.