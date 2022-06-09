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Режим работы метро «Нарвская» изменят до конца лета

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В Петербурге почти на два месяца изменится режим работы станции метро «Нарвская». Это связано с капитальным ремонтом эскалатора. Приводим новый график работы вестибюля.

leet / Shutterstock.com

Новый режим работы станции вводится с 14 июня по 19 августа. По рабочим дням с 8:10 до 9:10 вход в вестибюль «Нарвской» будет закрыт, а с 16:45 до 19:00 — ограничен, сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена. А 1 июля с 22:00 до 0:36 станция будет работать только на выход, вход в вестибюль будет закрыт.

Интервал ограничения входа на станцию могут скорректировать в зависимости от пассажиропотока. Петербуржцев просят планировать маршруты поездок заранее.

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