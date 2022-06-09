Дожди прекращаются: синоптики рассказали о погоде в Петербурге до конца рабочей недели

«Сегодня, по мере отхода атмосферного фронта на восток, Северная столица окажется под влиянием тыловой части циклона. В облака будет появляться все больше прояснений, а кратковременные дожди пройдут преимущественно в первой половине дня», — рассказал о погоде на четверг, 9 июня, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит +20…+22 градуса, по области +19…+24. Ветер ожидается северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В пятницу, по прогнозу Леуса, «вероятность дождей минимальна и станет немного теплее».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 10 июня, в Петербурге осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +11…+13 градусов, днем +21…+23. В субботу, 11 июня, также обойдется без осадков. В ночное время суток температура воздуха составит +12…+14 градусов, в окрестностях местами до +9, днем прогреется до +22…+24.