Вице-губернатор Борис Пиотровский назначен ответственным за развитие туризма в Петербурге

«С сегодняшнего дня отвечаю также за развитие туризма в Северной столице. Культура и туризм в Петербурге всегда были рядом: событийный туризм, новая культурная география — наши главные приоритеты и для развития культуры, и для привлечения туристов. Поэтому вполне логично, что теперь они объединены в одном блоке», — поделился Пиотровский.

Теперь в зоне ответственности Пиотровского вопросы туризма, культуры, спорта, печати и взаимодействия со средствами массовой информации в Петербурге. Таким образом, он координирует и контролирует деятельность Комитета по развитию туризма, Комитета по культуре, Комитета по физической культуре и спорту, а также Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Напомним, в сентябре 2020 года Борис Пиотровский был назначен на должность первого заместителя председателя Комитета по культуре Петербурга. С января 2021 года он является вице-губернатором города. Теперь в зоне ответственности Пиотровского вопросы туризма, культуры, спорта, печати и взаимодействия со средствами массовой информации в Петербурге.