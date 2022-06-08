Названа дата проведения праздника петербургских выпускников «Алые паруса»

Приказ об утверждении даты проведения «Алых парусов» — в этом году главный петербургский выпускной пройдет 24 июня — подписал губернатор Александр Беглов. Формат праздника и места его проведения пока неизвестны — отмечается, что они будут определены организационным комитетом исходя из эпидемиологической обстановки.

Напомним, 2021 году «Алые паруса» прошли с толпами уже бывших школьников без масок, речью губернатора Беглова и проходом брига «Россия». По этому поводу высказались организаторы фестивалей — многие из них были вынуждены отменить свои летние мероприятия, — писатель Александр Цыпкин, цирковой артист и телеведущий Эдгард Запашный, а также неравнодушные петербуржцы.

По официальным подсчетам Смольного, «Алые паруса»-2021 посетили почти 40 тысяч выпускников. В Кремле заявили, что праздник прошел без коронавирусных нарушений. Александр Беглов в свою очередь отметил, что в Смольном «прислушались к пожеланиям родительской общественности» и «не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни».